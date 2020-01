Un chiot coincé dans un vieux pneu sauvé par des pompiers

Cette semaine, un chiot a été sauvé alors que sa tête était coincée dans un vieux pneu. Le chiot, une chienne de berger australien de 3 mois, s’était coincé la tête dans le disque de roue métallique d’un vieux pneu. Les propriétaires qui n’arrivaient pas à extraire le chiot du pneu ont appelé le département des services vétérinaires du comté de Riverside, en Californie.

Un agent des services de protection des animaux a d’abord essayé d’utiliser de l’huile pour lubrifier la tête du chiot et l’en faire sortir. Une technique régulièrement utilisée pour débloquer des animaux coincés. Mais le gonflement du cou du chiot a nécessité des mesures plus drastiques pour un sauvetage en toute sécurité.

Après plusieurs tentatives vaines, le chiot a été transporté au Coachella Valley Animal Campus où il a été mis sous sédatif. Les pompiers de la caserne locale ont alors été sollicités pour lui porter secours. À l’aide d’une scie, les pompiers ont coupé un morceau de la jante de la roue afin d’avoir assez d’espace pour pouvoir l’extraire.

En quelques instants, la roue a été coupée et le chiot a pu s’en dégager. Le chiot a rapidement pu s’alimenter après le sauvetage et l’animal se porte bien. La jeune chienne se repose dans le centre de protection des animaux et restera sous observation jusqu’à son retour auprès de ses propriétaires.