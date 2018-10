Un Chinois s'empare du record du monde de cartes lancées dans des pastèques

On le sait, le Guinness Book des records renferme des exploits parfois loufoques. C'est le cas du nouveau record battu par un Chinois lundi 22 octobre : le plus grand nombre de cartes lancées dans des pastèques en une minute. Le titre de recordman était disputé entre le lauréat, venu de Chine, et son adversaire, néo-zélandais.

Il aura fallut force et précision à Bai Dengchun pour planter pas moins de 17 cartes dans autant de pastèques. Devant un parterre de spectateurs et de supporters, ce Chinois a battu le record du monde du plus grand nombre de cartes lancées dans des pastèques en une minute.

Si cela peut paraître bête, la tension est palpable durant la performance. Pour cause, Bai n'était pas seul en lice pour devenir détenteur de ce record. Il concourrait face à Javier Jarquin, tout droit venu de Nouvelle-Zélande. Ce dernier n'a réussit qu'à planter huit cartes dans les imposants fruits verts. Trop peu pour s'emparer du titre de recordman.

Bai Dengchun fera donc son entrée dans l'édition 2018 du Guinness Book. Une distinction purement honorifique puisque figurer dans le livre des records ne rapporte pas un rond. Avis aux amateurs, vous pouvez commencer à vous entraîner pour faire grimper ce record au-delà des 18 cartes dans 18 pastèques. Chiche ?