Un chien dérobe le micro d'une présentatrice météo russe en plein direct (vidéo)

"Ce sont les aléas du direct." Vous avez sans doute déjà entendu cette vieille rengaine bien courante des émissions de divertissement ou d’information enregistrée en plein direct. Les présentateurs les plus populaires la dégainent à l’envi lorsqu’un imprévu survient et qu’il ne peut pas être coupé au montage car par définition, une diffusion en temps réel ne permet pas de coupure, il faut donc faire avec. La mésaventure survenue lors du duplex d’une présentatrice météo russe rappelle toutefois qu’un imprévu est vite arrivé, surtout quand un animal à quatre pattes décide de s’en mêler.

"Bonjour Elina, le printemps est arrivé à Moscou. La température sera de 8 degrés Celsius", entame Serezhkina Nadezhda, un visage connu des téléspectateurs de la chaîne de télévision russe MIR. Soudain et alors qu’elle est encore en train de parler, un chien de type Golden Retriever apparaît à l’avant-plan et s’empare du micro qu’elle tient dans sa main pour assurer son direct.

►►► À lire aussi : La présentatrice Nathalie Maleux en larmes en plein JT suite à un émouvant reportage

Dans un élan, la jeune reporter se lance à la poursuite du chien et on peut l’entendre crier, en russe : "Arrête, arrête, viens ici !" La présentatrice dans le studio réapparaît alors à l’écran et tente de rattraper la situation. "On dirait que nous avons perdu la connexion avec notre correspondante, nous allons essayer de nous reconnecter dans quelques instants", déclare-t-elle à l’attention des téléspectateurs.

La présentatrice spécialisée dans les sujets relatifs au climat réapparaît par la suite sur l’écran, accroupie à côté de son assaillant. Elle est finalement parvenue à récupérer son micro qui n’est pas endommagé, à l’exception de quelques traces de dents. Une situation peu habituelle qui, si elle a sans doute perturbé la correspondante dans son direct, n’aura pas manqué de faire rire tant les téléspectateurs que la toile puisque ces images ont été massivement repartagées dans le monde entier depuis les événements.