Un camarade d’Anne Frank à l’origine du Pop it, un jeu qui fait fureur chez les jeunes

Si vous avez un compte Tik Tok ou un de jeunes enfants dans votre entourage, alors il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler de ce morceau de silicone multicolore bosselé connu sous le nom de " pop-it ".

Qu'il s'agisse d'un jeu, d'un jouet ou d'un moyen de se calmer en ces temps difficiles, les pop-its sont apparus l'année dernière, comme sortis de nulle part, dans les magasins, sur les marchés et en ligne.

Pourtant, ce jeu à la mode n'est pas récent: créé à l’origine dans les années 1970 par un couple israélien passionné par les jouets, rapporte la BBC. Theo et Ora Coster ont créé plus de 190 jouets et jeux par le biais de leur entreprise, Theora Design. Vous connaîtrez certainement " Qui est-ce ? " qui a fait fureur dès leur apparition sur le marché dans le monde entier.

Theo est né à Amsterdam en 1928 et était un camarade de classe d'Anne Frank, dont le journal est devenu l'un des récits les plus connus de l'holocauste nazi. Theo a survécu à la guerre en vivant dans une famille non juive et en changeant son véritable nom en "Morris Simon".

Un jeu devenu populaire grâce à un singe

Comment expliquer le succès de ce jeu quarante ans après sa création? En réalité, on doit le gain de popularité de ce jeu à un singe capucin de Caroline du Nord, Gaitlyn Rae, très suivi sur les médias sociaux. Cette vidéo a été visionnée plus de 16 millions de fois: