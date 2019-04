Un café à Corgis en Thaïlande offre du bonheur sur pattes

Un corgi du "Corgi Garden Cafe" à Bangkok - © REUTERS/Soe Zeya Tun

Corgi Garden Cafe Bangkok - 08/04/2019 Dans le café "Corgi in the Garden" à Bangkok, des clients peuvent profiter d'une boisson tout en caressant une dizaine de petite boules de poils. L'établissement héberge 12 corgis qui ont le bonheur des Thaïlandais qui sont venus leur donner des friandises et leur serrer la patte.