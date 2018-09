Un Britannique bat le record du monde de distance en jetpack

Richard Browning, surnommé Iron Man, a battu ce 31 août le record du monde de distance en jetpack. Équipé de réacteurs sur le dos et au niveau des bras, il a parcouru 1,4 km dans les airs le long d'une plage de Bournmouth en Angleterre, devant une foule de spectateurs.

45 kg d'équipement

Ancien militaire de carrière et sportif aguerri, il est un habitué de ce type de records qu'il tente régulièrement de battre. Son équipement fait de réacteurs utilisés dans l'aéromodélisme pèse 45 kg et permet de soulever 130 kg. A l'aide de manettes, le pilote contrôle les gaz et gère le reste avec son corps, nécessitant une grande force physique. Il n'existe en effet aucun système de stabilisation automatique.

Record de vitesse

Le même jour, Angelo Grubisic qui travaille avec Browning dans sa société Gravity Industries a battu le record de vitesse en atteignant les 74 km/h avant de tomber à l'eau.