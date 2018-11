Un bébé indien tombé sur les voies survit au passage d'un train

Un bébé indien, tombé sur les voies ferrées quelques instants avant qu'un train ne passe en gare, s'en est tiré indemne.

Un incident qui aurait pu être fatal à la petite fille

L’incident dramatique, filmé jeudi via un téléphone portable, montre un train roulant sur un bébé dans l’Uttar Pradesh, en Inde.

On entend des spectateurs hurler à côté, désespérés. La fillette d'un an serait tombée dans l'espace entre la voiture et le quai lorsque les parents de la fillette descendaient du train.

Elle était coincée sur le dos le long de la voie alors que le train quittait le quai, reprenant de la vitesse et grondant au-dessus de sa tête. Une fois le train passé, un homme a rapidement ramassé l'enfant minuscule qui, hormis les pleurs, est sorti indemne de l'incident terrifiant.

Appel à la prudence

Les médias indiens ont rapporté que les parents de la jeune fille avaient perdu leur enfant alors qu'une foule se précipitait du train sur le quai de la ville de Mathura.

Les responsables des chemins de fer indiens en ont profité pour attirer l'attention de la population et faire un appel à la prudence : "Nous menons activement des campagnes de sensibilisation contre le fait de voyager sur les toits ou de marcher sur les marchepieds des portes des trains", a déclaré GK Bansal, porte-parole du secteur ferroviaire.

L'immense réseau ferroviaire indien est réputé pour son surpeuplement et ses accidents, notamment les accidents dont sont victimes les personnes qui traversent les voies illégalement ou en tombant d'un train en surcapacité.

Un rapport gouvernemental de 2012 a décrit la mort annuelles de 15.000 passagers à la suite d'accidents ferroviaires comme un "massacre".

Le gouvernement s'est engagé à verser 137 milliards de dollars sur cinq ans pour moderniser un réseau en très mauvais état.