Un astronaute russe volant sur un aspirateur à bord de l'ISS (vidéo)

Anton Shkaplerov, un astronaute russe fait, en tout cas, beaucoup parler de lui depuis deux jours. Depuis qu'il a posté une vidéo de lui chevauchant un aspirateur à bord de la Station spatiale internationale (ISS) au son de "I believe I can fly" de R. Kelly. A l'heure d'écrire cet article, elle a déjà fait près de 100.000 vues :

Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет... пора провести летные испытания пылесоса // Flight tests of vacuum cleaner aboard the International Space Station pic.twitter.com/qQpoQx5OLL

Il n'y a évidemment aucune comparaison possible avec ce que Thomas Pesquet a pu partager avec les internautes. Il s'agit ici purement et simplement d'une plaisanterie même si l'astronaute écrit dans son tweet que : "On nous demande souvent si nous volons à califourchon sur un aspirateur. On était obligé de répondre qu’on n’avait jamais essayé. En faisant le ménage, j’ai alors réalisé qu’il s’agissait de mon troisième vol… et qu’il fallait peut-être testé l’aspirateur en vol".