Un arc-en-ciel rouge aperçu en Finlande

La haute latitude de la Finlande signifie que le soleil se couche tard en été et que les couchers de soleil durent des heures.

Un arc-en-ciel est un photométéore, un phénomène optique se produisant dans le ciel, qui rend visible le spectre continu de la lumière du soleil quand il brille pendant la pluie. Cet arc coloré comprend une ligne rouge à l’extérieur et une ligne violette à l’intérieur.

Un arc-en-ciel présente un dégradé de couleurs continu. Isaac Newton, le célèbre mathématicien et physicien du 17ème siècle a retenu sept couleurs : rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, et violet. Six de ces couleurs correspondent à un champ chromatique bien défini ; il ajouta l'indigo pour que le nombre corresponde à celui des noms de notes de la gamme musicale.