Un appel à interagir sur Facebook pour éviter de limiter votre fil à 25 amis: un peu de vrai, beaucoup de faux

A en croire un post qui circule depuis des mois, et qui est copié-collé sur de très nombreux profils, sur votre fil d'actualités Facebook, seules les publications de 25 de vos amis seraient affichées. Est-ce vrai? Et peut-on y remédier avec un simple post copié puis collé sur votre page qui encourage vos amis à interagir ?

“(…) Les premiers changements que vous verrez seront au niveau de votre fil d’actualité, où vous pouvez vous attendre à voir plus de publications de vos amis, famille et groupes…"

Bien au contraire, ce nouvel algorithme a pour but de réduire le nombre de publications de contenu public (notamment les pages auxquelles vous êtes abonné), afin de vous permettre de voir davantage de publications postées par votre famille et amis. Mark Zuckerberg avait publié un statut sur sa page Facebook officielle pour expliquer ce changement :

La réponse pour les deux questions est clairement: Non. Le nombre d'amis dont les publications sont affichées n'est clairement pas limité, ni à 25, ni à un autre nombre. Et le fait que vos amis likent ou commentent vos posts ne va rien changer à VOTRE fil d'actualités.

Ce qui est presque vrai, mais dans le sens inverse

Dans ce message qui continue à se propager depuis le lancement du nouvel algorithme, il est indiqué que “ Si vous lisez ce message laissez-moi un commentaire rapide, un "bonjour", un autocollant, tout ce que vous voulez, ainsi vous serez affiché dans mon fil d'actualité. Sinon Facebook choisit qui me montrer, et je n'ai pas besoin de Facebook pour choisir mes amis.”

Si le principe qui y est insinué est faux, l'inverse ne l’est pas.

En effet, plus vous likez, commentez, et partagez les publications de vos amis, groupes ou autres, plus ils apparaîtront sur votre fil d’actualité. Pourquoi? Tout simplement parce que tout ce qui est affiché sur ce dernier est basé sur les prédictions de Facebook au sujet de vos centres d’intérêt, tout en essayant de prioriser les différentes publications et décider celles à afficher en premier.

Pour ceux qui s’inquiètent face à ce changement et veulent contrôler ce qu’ils voient sur leur fil d’actualité, il est possible de paramétrer celui-ci en quelques étapes.