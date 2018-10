Un Américain gagne 245 millions à la loterie... et retourne travailler

Cet homme aurait voulu rester discret, c'est raté. Mangal Nandlall, un Américan de 42 ans, a remporté récemment 245,6 millions de dollars au PowerBall, la loterie américaine. Une fois milionaire, ni une, ni deux, cet homme a décidé... de garder sa vie quotidienne, comme si de rien n'était. Il n'a rien dit à ses collègues, ni même ses proches. Il a choisi de garder sa routine habituelle, y compris, celle de se lever tous les matins pour aller travailler.

Pas de chance pour lui, la loi new-yorkaise impose aux gagnants de la loterie de révéler leur identité. L'homme a donc du dévoiler son secret jusque là bien gardé. Mais pourquoi a-t-il continué à travailler lui ont demandé les journalistes, informés de la bonne fortune du New-Yorkais ? "Parce que j'aime mon travail", a tout simplement répondu Mangal Nandlall, actif dans le secteur de la construction.

Et comme souvent dans pareils cas, de nombreux nécessiteux (ou pas) l'ont contacté espérant recevoir leur part du magot. "Si je ne les connaissais pas il y a deux semaines, je ne les connais pas non plus aujourd'hui", a répondu sèchement le récent millionnaire. Quant à ses éventuels projets dépensiers, l'homme reste mesuré. "Je vais investir, payer mes factures, rembourser mes dettes. Un jour, j'achèterai une nouvelle voiture. Et j'ai toujours voulu voyager, donc je suis presque sûr que je vais voyager."

Malheureusement pour l'Américain et pour sa fortune, celle-ci s'est déjà vue amputée de 60% de sa valeur. Les gains à la loterie sont en effet taxés aux Etats-Unis, et l'homme ne touchera réellement que 100 millions de dollars.