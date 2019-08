Un américain condamné à 160 ans de prison pour avoir imité le jeu GTA dans la vraie vie - © Tous droits réservés

Extrait de Il imite GTA dans la vraie vie - 16/08/2019 A Denver, aux Etats-Unis, un homme a été condamné ce vendredi à 160 ans de prison pour avoir voulu reproduire les scènes de Grand Theft Auto dans la vraie vie. Accidents volontaires, carjackings, course poursuite avec la police… L’homme a finalement été arrêté, non sans avoir tenté de tuer un agent. Il aurait commis cet acte dans le but de récupérer les revenus publicitaires de Youtube. En effet, plusieurs chaines d'informations ont couvert l'événement et il pensait avoir des "droits" sur les images utilisées.