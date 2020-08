Trump signant des autographes : "Vendez-le ce soir sur eBay pour 10.000 dollars"

La scène se passe à Lake Charles, en Louisiane, ce samedi 29 août. L’Etat a été traversé par l’ouragan Laura, l’un des plus violents à avoir jamais frappé cette zone des Etats-Unis. Donald Trump, en pleine campagne électorale pour sa réélection s’est donc rendu dans la ville pour aller à la rencontre de la population.

Après avoir fait le point avec les autorités de Lake Charles, le président s’apprête à partir. C’est là qu’arrivent les demandes d’autographes. Aussitôt, Donald Trump se met au travail. Il signe une feuille, puis deux… "Je veux qu’ils viennent ici, ces gars-là", lance-t-il à son entourage. Avant de s’exclamer, tout en tendant un morceau de papier : "Si vous le vendez sur eBay vous en tirerez 10.000 dollars."

Il répète cette évaluation à plusieurs reprise. "Qui va recevoir celui-là ? Vendez-le ce soir sur eBay. 10.000." Le papier manque ? Pas de problème, son assistant sort des feuilles de sa veste. Donald Trump livre alors ce conseil d’investisseur : "Si vous rajoutez votre nom, ça va perdre beaucoup de valeur. Vendez-le ce soir sur eBay."

Une évaluation au-dessus du marché

Ce n’est pas la première fois que le président des Etats-Unis évoque la valeur de ses autographes. "Je signe des choses, et le lendemain je les vois sur eBay, affirmait-il en janvier dernier face au CEO de la plate-forme de vente aux enchères. Et d'ajouter : "Quelqu’un m’a demandé de signer sur ses baskets. Deux jours plus tard, je les ai vues sur eBay, au prix de 5000 dollars."

En date du 30 août, la recherche "Donald Trump autograph" sur eBay renvoie environ 600 résultats. En tête de liste, pour les objets les plus chers, on trouve un maillot de l’équipe de baseball des New York Yankees (51.599,99 dollars, alors que le vendeur en espérait au départ 60.000) et une copie de son livre "How to get rich" (une copie présentée comme "rare" et évaluée à 18 ? 450 dollars). Les autres autographes ne dépassent pas, eux, les 5000 dollars.