"Trump a perdu. Plus de recours": les Républicains financent un panneau géant à Times Square pour qu'il accepte sa défaite

Cela fait désormais presque un an que les résultats sont tombés, mais Donald Trump et ses supporters continuent à contester la victoire de Joe Biden aux élections présidentielles américaines de 2020. Au point que même les membres de son parti en ont marre. Certains républicains (les "républicains pour le respect du droit de vote") ont donc lancé une campagne de 250.000 $ pour faire comprendre à l'ancien président qu'il a bel et bien perdu les élections de 2020, rapporte Newsweek.

L'un des 36 panneaux d'affichage répartis dans les neuf états où des recours ont été introduits (Géorgie, la Floride, le Texas, la Pennsylvanie, le Michigan, la Virginie, le Wisconsin, Arizona et new York) se trouve à un des endroits les plus touristiques du monde: Times Square à New York.

Sur le panneau "Trump lost ". Et en-dessous, "no more audits", plus de recours, un appel à l'ex-président pour qu'il cesse de contester les résultats des élections.