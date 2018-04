Trottinette "freestyle": ne riez pas, c'est un sport extrême. Et on l'a testé

Cette semaine, au Skatepark de Lille, est organisé un stage d'un sport extrême. Un sport extrême où les blessures graves sont fréquentes. Un sport fait pour les gens qui n'ont pas froid aux yeux. Un sport qui draine des foules aux Etats-Unis, en Australie ou en France.

Ce sport c'est... La trottinette.

Mais attention, pas n'importe quelle trottinette, non. La trottinette "freestyle", aussi appelée "trotti ride".

Une discipline qui consiste à utiliser sa trottinette sur des rampes (half-pipe) ou autres modules de skatepark, voire sur du mobilier urbain, pour réaliser des figures acrobatiques et des sauts.

Indiscutablement lamentable

La discipline, vieille de quelques années à peine, draine déjà des milliers d’aficionados de par le monde.

Un public très proche de la culture skate ou BMX qui a su imposer et légitimer le "trotti ride" sur les skate parc.

Lors de la visite de VEWS au Skatepark de Lille, Gaëtan Roze, moniteur de trottinette freestyle, nous a expliqué les rudiments de la discipline et on s'est lancé. Le résultat est indiscutablement lamentable mais on vous laisse découvrir tout ça dans la vidéo ci-dessus.

On vous laisse surtout découvrir ce que Paul (14 ans) parvient, lui, à réaliser après un an de pratique.

