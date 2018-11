Thanksgiving: les deux dindes attendent, dans un hôtel de luxe, d'être grâciées par Donald Trump

Elles s'appellent Peas et Carrot, et elles sont bien chanceuses. Peut-être de rencontrer Donald Trump (leurs opinions politiques ne sont pas très claires), mais surtout parce qu'elles vont être graciées. C'est en effet la tradition pour Thanksgiving. Et les images vont encore une fois faire le tour du monde entier. Ce sera pour le 22 novembre. Mais avant de faire connaissance avec leur président, elles sont chouchoutées. Et pas n'importe où: dans un hôtel de luxe. Le Willard Intercontinental, à Washington. Rien que ça. Le processus de sélection pour élire ces deux reines de beauté aviaires est très sérieux. Et c'est ce homme, le président de la fédération nationale de la dinde, qui s'y est collé:

Déclaration de Jeff Sveen, président de la fédération nationale de la dinde

Traduction de l'expert es gallinacés: "Donc, nous avons de l'air conditionné dans la grange, et de la musique. Elles grandissent avec de la country, des choses comme Elvis, etc. Il y en avait cinquante, au début, dans cette grange. Nous avons réduit le groupe au fil du temps et en avons choisi deux vendredi passé. Ruben et moi avons sélectionné au final les deux dernières".

Peas et Carrots, les dindes de Washington - © WIN MCNAMEE - AFP

Ces cinquante dindes étaient élevées dans une ferme du Dakota du Sud par un groupe anabaptiste huttérite. Ces chrétiens, à l'instar des Amish, est un groupe sectaire qui vit en communautés agricoles, et parle un espèce de dialecte allemand. Selon la presse, c'est la personnalité des deux volatiles qui a tapé dans l'œil des experts.

Peas et Carrot, soignées aux petits oignons Après, elles ont voyagé vers Washington et devraient rester quelques jours à l'hôtel Willard Intercontinental avant la cérémonie, dans deux jours. D'ici là, Peas et Carrot ("Pois et Carotte") seront donc loin d'être les dindons de la farce. Une vie dans le luxe, et ensuite Donald Trump devraient les gracier. Il le fera, comme le veut la tradition, lors d'une cérémonie dans le jardin rose, à la Maison-Blanche. Après ce moment de gloire, Peas et Carrot prendront une retraite bien méritée sur le site de Virginia Tech à Blascksburg en Virginie. Elles y sont déjà vivement attendues, comme l'atteste avec grâce et finesse l'oiseau Hokie, la mascotte de Virginia tech.

l'oiseau Hokie la mascotte de Virginia Tech, salue ses congénères à plumes

