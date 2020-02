Tempête Ciara : record pour un vol New York – Londres effectué en moins de 5 heures

La tempête Ciara ne fait pas que des malheureux, parmi les gens heureux, il y a sans doute les passagers des vols transatlantiques. Les courants jets qui se trouvent en hautes altitudes sont très puissants en ce moment.

Les courants jets sont des vents qui soufflent d’ouest en est et qui sont assez puissants en ce moment dû à la tempête Ciara qui a traversé hier l’Atlantique.

Ces courants jets sont des vents permanents, et les plus forts de la troposphère. À peu près horizontaux, ils peuvent dépasser 360 kilomètres par heure ce qui aide les avions dans le sens de la traversée de l’Atlantique. Voilà pourquoi généralement votre vol vers New-York dure à l’aller une heure de plus qu’au retour.

Les vents records ont établi un nouveau record pour un vol New York Londres qui a mis 4 heures 56 minutes avec un Boeing 747-400 explique le site Air plus news.