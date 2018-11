Tel est pris qui croyait prendre: un rat terrorise un chat au Luxembourg

Au jeu du chat et de la souris, on a du mal à imaginer que la souris l'emporte. Et pourtant. C'est l'étrange scène à laquelle ont assisté les habitants de Esch-sur-Alzette, une ville du Luxembourg. Filmée par un passant, on y voit un rat poursuivre avec hostilité un chat. L'expression "tel est pris qui croyait prendre" n'a jamais autant revêtu son sens.

C'est une situation tout à fait typique. Les pattes en suspension, un chat traverse furtivement la route vers sa proie, postée sur le trottoir d'en face. Proche de l'objectif, il bondit sur l'animal, ici un rat. Pourtant cette chasse ne se passe pas comme prévu. Le rongeur, téméraire, réplique et s'en prend à son tour au félin. Le chasseur devient la proie et la situation se retourne, engendrant une course poursuite cocasse, le rat derrière le chat.