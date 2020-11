Speculoos devient Biscoff : Raider, Smith, Treets… quelles autres marques ont changé de nom ?

Dès l’année prochaine, le fabricant de biscuits Lotus abandonnera le nom de "spéculoos" au profit du nom américain "Biscoff". Retour sur ces marques qui ont changé de noms et qui sont devenus la norme pour bon nombre d’entre nous.

Commençons par les marques de produits alimentaires. En 2001, les chips de Smiths sont devenus Lay’s. À noter : les produits commercialisés en Europe occidentale sont fabriqués dans l’usine PepsiCo de Furnes (Flandre-Occidentale) est la seule entité du groupe produisant des chips Lay’s sur le continent.

En 1991, une directive européenne réglemente l’utilisation commerciale du terme "biologique" et interdit toute référence à l’agriculture biologique pour les entreprises dont les fabrications n’incorporent pas de produits agricoles certifiés AB11. Les yaourts "Bio" de Danone doivent donc changer de nom : ils deviennent "Activia" en 2002 en Belgique.

Les M&M’s ne se sont pas toujours appelés ainsi. Au départ, ces confiseries avaient des appellations particulières à l’international : Bonitos pour la version chocolat, Treets pour l’option arachide. Le nom M&M’s est apparu en Belgique dans les années 1980.

Le Twix était appelé Raider en Belgique et dans de nombreux autre pays européens. En 1991, Raider est devenu Twix pour correspondre à la marque internationale.

Changements en Belgique

Dans le cadre de l’unification sous la marque "Orange" désirée par le groupe français Orange, maison mère de Mobistar, le conseil d’administration de Mobistar annonce le changement de nom de la marque pour devenir "Orange" en mai 2016.

La marque Belgacom a tiré sa révérence au profit de Proximus en 2014. L’entreprise de télécommunication avait décidé en effet de capitaliser sur sa marque GSM plus jeune et plus moderne.

Avant de s’appeler "Ethias", la compagnie d’assurances était dénommée SMAP (Société Mutuelle des Administrations Publiques) dans la partie francophone du pays et OMOB (Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen) du côté néerlandophone. C’est en 2003 que l’assureur a changé dans tous le pays.

Sur Internet aussi, ça change

Non, Google ne s’est pas toujours appelé Google. En 1995-96, Larry Page et Sergey Brin ont commencé à travailler sur le projet de moteur de recherche, ils comptaient baptiser leur moteur de recherche BackRub. Ce n’est qu’en 1998, que Google Inc. s’installe dans le garage Google de Menlo Park. Ce nom a pour origine le terme mathématique "googol "ou gogol en français, qui désigne 10 exposant 100, c’est-à-dire un nombre commençant par 1 suivi de cent zéros.

La société eBay a d’abord été créée sous le nom de AuctionWeb (littéralement réseau d’enchères) en 1995. Un an plus tard, la société de vente aux enchères en ligne a pris le nom d’eBay, raccourci de Echo Bay Technology, le premier nom de sa société de conseil.

En 1994, Yang et Filo, deux étudiants en ingénierie informatique à l’université Stanford, ont créé un annuaire Web, le Jerry and David’s Guide to the World Wide Web (" Guide de David et de Jerry pour le World Wide Web "). Un an plus tard, les créateurs ont changé de nom : Yahoo. Selon les fondateurs, ils ont choisi ce nom à cause des " Yahoos ", nom donné aux humains dans les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift.

Établi en 1998 comme Confinity, la société de paiement en ligne a été rebaptisée "Paypal" en 2001.

Cara Pils résiste

Le groupe de distribution Colruyt comptait changer le nom de sa bière bon marché Cara pils en "Everyday Pils" en 2015. À la suite de cette annonce, des groupes comme "Boycottons Colruyt, non au changement de nom de la Cara Pils" ont vu le jour pour protester contre ce changement de nom. Une pétition en ligne intitulée "Non ! Contre Everyday, nous voulons le Cara Pils" avait également récolté des milliers de signatures.

Après la colère des internautes, le groupe Colruyt a décidé de faire marche arrière : "Nous n’avions pas encore pris de décision définitive quant au nom même de la bière. Maintenant que nous savons que de nombreuses personnes entretiennent un lien émotionnel fort avec Cara Pils, c’est plus clair pour nous : Cara Pils reste Cara Pils, promis", explique-t-on alors chez Colruyt.

Les internautes vont-ils aussi se mobiliser pour conserver le nom Speculoos des biscuits de Lotus ?