Sommet de l'OTAN: petite virée "bière-frites" pour Macron, Michel et Bettel sur la Grand'Place de Bruxelles

Après une rude journée de discussions et de sollicitations au premier jour du sommet de l'OTAN , les chefs d'Etat français, belge et luxembourgeois se sont retrouvés sur "la plus belle place du monde".

Une frite sur la Grand-Place pour les couples Michel, Macron et Bettel : https://t.co/WIcWWazheV via @sudpresseonline

Les chefs d'Etat semblent apprécier de plus en plus la gastronomie du plat pays. On se souvient d'Angela Merkel, s'échappant d'un conseil européen pour filer chercher des frites à la place Jourdan, en février 2017. Un souper plus officiel était prévu, mais il avait été repoussé de 9 heures. Angela Merkel avait préféré céder à l'appel de la frite. Il faut dire que le souper était anglais.