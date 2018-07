Sommet de l'OTAN: petite virée "bière-frites" pour Macron et Michel sur la Grand'Place de Bruxelles

Après une rude journée de discussions et de sollicitations au premier jour du sommet de l'OTAN, les chefs d'Etat français, belge et luxembourgeois se sont retrouvés sur "la plus belle place du monde". Accompagnés de leurs moitiés, les passants ont pu les voir savourer un cornet de frites et siroter une petite bière, en terrasse. La scène a eu lieu ce mercredi soir vers minuit, au Roy d'Espagne.