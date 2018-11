Sicile: un magasin IKEA ouvre ses portes aux chiens errants

Les chiens doivent généralement attendre à l'entrée des magasins. Le plus souvent, c'est dans les refuges que les canidés qui n'ont pas de propriétaire se retrouvent enfermé, dans l'attente d'une famille. Mais ce n'est plus le cas à Catane, en Sicile où un magasin IKEA a décidé d'ouvrir ses portes aux chiens errants. Une initiative saluée et massivement partagée par les visiteurs sur les réseaux sociaux.

IKEA est connu pour ses boulettes, ses meubles au noms imprononçables ou encore ses magasins labyrinthiques. À ces attributions, l'enseigne sicilienne de Catan a ajouté les chiens qui errent dans le rues de la ville. Depuis plusieurs années, le magasin ouvre ses portes au meilleur ami de l'homme. Cela donne alors lieu à des scènes particulières où les animaux à quatre pattes se prélassent dans les célèbres "décors" installés le long des allées du géant de l'ameublement.

Amusés, les visiteurs du magasin d'origine suédoise partagent massivement sur les réseaux sociaux des photos des chiens qui trouvent refuge au milieu des meubles. La première publication de ce type sur le réseau Instagram date du 16 novembre 2015, on peut donc croire que l'initiative n'est pas nouvelle. Pas de signe d'une telle ouverture aux animaux plus près de chez nous mais nous sommes certains que les refuges apprécieraient ce genre de coup de pouce.