Si des élèves visitent un entrepôt de Nike, ils ne peuvent pas porter des marques concurrentes

Les personnes qui souhaitent se rendre l'entrepôt de Nike à Laakdal (province d'Anvers) ne sont pas autorisés à porter des vêtements d'Adidas, Reebok ou de toute autre marque sportive concurrente. Une classe qui avait planifié une visite de l'entrepôt en a été avertie, rapporte le quotidien De Morgen.

Si vous comptez organiser une visite d'entreprise à l'entrepôt Nike à Laakdal, vérifiez quels vêtements et chaussures vous portez. Yannick et ses camarades de classe peuvent en témoigner. Toute la classe de jeunes âgés de 17 à 18 ans, est la bienvenue, mais sous certaines conditions: respecter le code vestimentaire et ne pas porter de vêtements de marques concurrentes comme Adidas, Reebok ou Puma.

C'est la direction de l'école qui en a informé les parents de Yannick et ses camarades de classe, à la suite d'un message de l'entreprise américaine. Voici la traduction de la lettre envoyée aux parents, diffusée par la VRT:

"Chers élèves et parents,

Ce jeudi 15 mars, nous allons visiter l'entreprise Nike. La semaine dernière, vous avez reçu la lettre comportant les explications nécessaires pour la visite.

La personne de contact m'a de nouveau annoncé que je devais insister auprès de vous pour ne pas porter des vêtements de marques concurrentes (Adidas, Puma, New Balance...) C'est une question assez sensible pour Nike et les guides. Si un élève porte quand même ces marques, il/elle peut se voir refuser l'entrée à la visite de l'entrepôt."