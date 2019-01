Shutdown: un buffet "junk food" pour recevoir l'équipe championne de football, et c'est Donald Trump qui régale

Il a tout payé lui même. Et il l'a bien répété. Fier comme Artaban, Donald Trump a accueilli ce lundi les Clemson Tigers, qui ont remporté le championnat de foot (niveau universitaire) 2018. Et il a mis les petits plats dans les grands (si on peut dire...). Une table remplie de pizzas, de 300 hamburgers, des frites et encore des frites. Et que les enseignes de la grande gastronomie soient rassurées: la plupart des grandes marques ont été commandées. Pas de jaloux chez les McDo, Burger King ou autres Pizza Hut. "Que des marques américaines" précise le président.