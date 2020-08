Science : les spermatozoïdes ne sont pas que nageurs, ce sont aussi des danseurs

Des chercheurs britanniques et mexicains, grâce à des caméras particulièrement rapides et des microscopes 3D sont parvenus à reconstituer les mouvements rapides des spermatozoïdes. Et à leur grande surprise, ils se sont aperçus que leur forme était en fait bancale, incurvée d’un côté. De ce fait, ils ne pouvaient nager directement d’un point A à un point B. Le mouvement du spermatozoïde est en fait plus complexe. Pour pouvoir avancer, il se tourne sur lui-même. " Ils roulent en nageant, un peu comme la loutre tire-bouchon dans l'eau. De cette manière, le côté unilatéral bancal s'équilibre à mesure que le sperme roule, ce qui lui permet d'avancer ", indiquent les chercheurs sur le site The Conversation.

Et d’après ses recherches, le savant néerlandais décrivit alors les spermatozoïdes comme un " animal vivant avec une queue qui nage en faisant le mouvement d’un serpent ou d’une anguille de l’eau ", peut-on lire sur le site The Conversation.

Le fait est que même aujourd’hui, avec un microscope standard 2D, on observerait la même forme et les mêmes mouvements de cet " animal vivant ", indiquent les chercheurs à l’origine de cette étude. Il fallait donc une technologie un peu plus poussée pour rendre compte de la danse des spermatozoïdes. " Non seulement la taille des spermatozoïdes rend très compliqué leur étude – la queue du spermatozoïde ne mesure que la moitié de la largeur d’un cheveu – mais ils sont aussi rapides ", soulignent les chercheurs. Et d’ajouter " le mouvement en forme de fouet de leur queue est capable de faire plus de 20 coups de nage en moins d’une seconde ".

Pour parer à cette difficulté, ils ont donc utilisé un microscope 3D. Les chercheurs expliquent : " Nous avions besoin d’une caméra capable d’enregistrer plus de 55.000 images par seconde " pour appréhender le plus distinctement possible les mouvements, notamment de la queue des spermatozoïdes.