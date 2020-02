Saint-Valentin : votre ex réincarné en cafard ou en rat au zoo de San Antonio

Votre dernière relation amoureuse vous file toujours le cafard ? Le zoo de San Antonio, aux Etats-Unis, a peut-être trouvé la solution...

Même s'il s'agit plus de marketing et de communication que de réel soutien psychologique pour vous aider à surpasser une rupture douloureuse, la proposition du zoo texan vous rendra certainement le sourire, ne serait-ce qu'un instant.

Pour la Saint-Valentin, le zoo de San Antonio lance une opération "Cry me a cockroach", pleure moi un cafard. L'idée est simple : pour vous "venger" d'un ancien partenaire qui vous a fait souffrir, le zoo propose d'acheter un cafard pour 5 dollars. Les plus vengeurs pourront même acheter un rat, au prix de 25 dollars. En achetant ce rat ou ce cafard, on peut alors leur attribuer le nom de son ex-conjoint ou ex-conjointe.

Ensuite, et c'est là que l'expression "la vengeance est un plat qui se mange froid" prend tout son sens, le zoo servira ce cafard ou ce rat à leurs oiseaux et leurs reptiles le jour de la Saint-Valentin. Et ce festin revanchard sera même retransmis en live sur Facebook. La personne qui achète un cafard recevra même un certificat, qu'elle pourra partager sur les réseaux sociaux. Si vous sortez d'une relation difficile et avez quelques euros à dépenser inutilement, il vous reste jusqu'au soir du 13 février.