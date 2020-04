"Saint-Nicolas va bien": quand Marc Van Ranst répond aux inquiétudes d'un enfant de 7 ans

Finn maakt zich zorgen over de gezondheid van Sinterklaas in het door coronavirus getroffen Spanje. We zochten het uit! pic.twitter.com/7P3hXGUx78

Voici la traduction de l'échange traduit par DaarDaar, le site qui propose un aperçu de la presse flamande en français.

"Cher Monsieur Van Ranst,

Je m’appelle Finn, j’ai 7 ans. Je ne vais plus à l’école depuis un moment à cause du coronavirus.

J’ai entendu hier qu’il y avait aussi beaucoup de personnes malades en Espagne. Est-ce que Saint-Nicolas va tomber malade, lui aussi ? Est-ce qu’il va mourir ? J’espère que non !

J’espère qu’en Espagne, ils ont aussi quelqu’un comme vous pour se faire soigner.

À bientôt,

Finn"

Marc Van Ranst a alors répondu:

"Mon cher Finn,

J’ai bien reçu ton message à propos de Saint-Nicolas. J’ai directement pris contact avec une amie espagnole, la professeure Javierologica, pour lui poser la question. Elle connait très bien Saint-Nicolas et lui a téléphoné personnellement. Finn, j’ai le plaisir de t’annoncer que Saint-Nicolas va bien. Il est en très bonne santé.

À cause du virus, il a dû s’isoler au premier étage de son château et ne reçoit plus de visites depuis un mois. Ses compagnons lui préparent ses repas et lui envoie directement dans sa chambre par un petit ascenseur. Saint-Nicolas appelle le Père Fouettard plusieurs fois par jour sur Skype.

La fabrication des jouets pour la distribution du 6 décembre 2020 a déjà commencé. Il n’y a aucun retard à signaler, même si pour les déguisements, il leur manque encore pas mal de masques. Mais Saint-Nicolas a promis de trouver très rapidement une solution.

Mon cher Finn, Saint-Nicolas est très heureux que tu aies pris de ses nouvelles. Il aimerait t’envoyer un exemplaire du livre "Les monstrueux microbes" pour te remercier. Si tu me donnes ton adresse, je la lui transmettrai et il t’enverra ton cadeau très bientôt.

Porte-toi bien.

Marc

Prof. Marc Van Ranst"