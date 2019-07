S'estimant en fin de service, un conducteur abandonne un train chargé de véhicules blindés

C'est un convoi un peu singulier qui s'est retrouvé abandonné en gare de Libourne (Gironde) pendant plusieurs heures. Le conducteur, estimant avoir terminé son service, a laissé son train à quai, avec à son bord ni plus ni moins que des blindés de l'armée appartenant au 31e régiment du génie de Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne) ainsi que des véhicules tout-terrain à quatre roues motrices.

Ce sont des cheminots travaillant à la gare de Libourne qui ont fait la découverte du train fantôme jeudi dernier. Interloqués par la présence de cette cargaison plutôt sensible, ceux-si sont partis à la recherche du conducteur, sans succès.

Le convoi exceptionnel devait se rendre à Paris et les véhicules qu'il contenait étaient prévus pour le défilé de la fête nationale du 14 Juillet. Le train ne devait initialement pas s'arrêter sur place mais bien à la gare d'Hourcade, à Bègles, soit 40 kilomètres plus loin. Le chargement du train ayant pris du retard, le conducteur a considéré que son temps de travail avait été dépassé et a donc tout naturellement cessé de travailler.

Comme le rapporte Sud Ouest, le train et sa cargaison sont restés à quai durant 4 heures à la gare de Libourne avant que les gendarmes, prévenus par la SNCF n'interviennent.

Un autre conducteur a finalement été dépêché sur place pour déplacer le véhicule. La SNCF a fait savoir que l'incident n'a "pas eu de conséquences sur la circulation".