S'échapper d'un avion sur le point de s'écraser, le dernier Escape Game à la mode

Très à la mode, les Escape Game n'en finissent plus de rivaliser d'originalité pour attirer les amateurs de sensations fortes désireux de tester leurs aptitudes à s'échapper de situations complexes et/ou de lieux confinés. Dernier concept en date, s'évader d'un avion avant qu'il ne s'écrase. Le tout en moins de 60 minutes. L'idée fait partie des scénarios proposés par l'entreprise parisienne The Game, l'une des plus actives sur le marché français. Dans un véritable décor d'Airbus A320, les participants se retrouvent en situation d'urgence en plein vol Paris-Londres. Si l'approche peut sembler discutable, nul doute que cela devrait plaire aux amateurs du genre.