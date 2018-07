Qui est ce supporter belge déguisé en "Obelgix" qui soutient les Diables en Russie?

Il a fait rire les policiers russes

En attendant, Nicolas enchaîne les photos avec les fans. Parfois dans des situations inattendues. "Tout le monde me demande de faire une photo, explique-t-il dans les journaux du groupe Sudpresse. Je n’ai pas le temps de trouver un endroit calme pour me sustenter. Lors du dernier voyage à Kalingrad, je me suis présenté comme cela à l’arrivée devant les autorités russes à l’aéroport. Ils ont pouffé de rire et m’ont demandé de faire une photo avec eux."

Fidèle parmi les fidèles, Obelgix était déjà au Brésil lors du Mondial 2014. Mais cette année-là, la jeune et photogénique Axelle Despiegelaere avait eu plus de succès que lui. Quel que soit le résultat ce soir, Nicolas prévoit déjà d'assister à la prochaine Coupe du monde au Qatar. Avec son fils... déquisé en mini-Obelgix évidemment.