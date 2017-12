Québec: une académie pour apprendre le sabre laser de Star Wars

Le successeur de Luke Skywalker se trouve peut-être à Québec au Canada. Une académie récréative de la région offre maintenant des cours de sabre au laser pour les grands enfants fans de l'univers Star Wars. L’Académie Northsaber, première école du genre à Québec a ouvert ses portes en septembre dernier et espère encore se développer dans les prochains mois.

Billy M’Boutchou, enseignant à l'école, souligne l’originalité de cette discipline à notre confrère de Radio Canada, Alain Rochefort.

"On n’est pas comme une école d'art martial stricte. On donne de bonnes bases, mais après les gens peuvent être créatifs et développer leur style", précise-t-il.

Vu le succès des séances, l'Académie de combat récréatif ouvrira même des séances pour les enfants à partir de neuf ans.