Quand un drone se promène pendant trois minutes à chaque étage d’une école en Suisse (vidéo)

Dans le jargon, on appelle ça un drone FPV (pour First Person View). L’appareil, assez petit pour se faufiler presque partout, est équipé d’une caméra. Son pilote le dirige à distance avec une télécommande et un casque de réalité virtuelle.

C’est bien ce type de drone qui a été utilisé dans la vidéo ci-dessus. Le clip long de trois minutes est tourné sous forme de plan-séquence, c’est-à-dire sans une seule coupe. Le but : faire visiter un centre de formation professionnelle situé à Saint-Gall, en Suisse.

Comme l’explique la version suisse du journal 20 Minutes, il aura fallu 9 essais au total afin de parvenir à ce résultat. Pour ne pas perdre la liaison radio avec son drone, le pilote restait au plus proche en se déplaçant au fur et à mesure du tournage.