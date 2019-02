Quand Theresa May reçoit une leçon de billard de Giuseppe Conte (vidéo)

Depuis ce dimanche, la vidéo de Giuseppe Conte, le Premier ministre italien, a fait le tour du web. On y voit Theresa May, Première ministre britannique et lui-même en plein match de billard.

Entre les négociations à l’occasion du sommet de Charm El-Cheikh, en Egypte, les politiques se détendent. C’est ainsi que Theresa May et Giuseppe Conte se sont affrontés sur le tapis vert d’un billard. Etant très pratiqué dans les pubs anglais, il était facilement imaginable que Theresa May excelle dans ce sport. Ce n’est pourtant pas ce que montre la vidéo publiée sur Twitter par le Premier ministre italien. On y voit Giuseppe Conte lui expliquant comment procéder. Cependant, lors de son premier coup, il touche la bille noire. La partie est donc normalement perdue. Heureusement, Gavin Barwell, le chef de cabinet de Theresa May, était là pour relever le niveau en donnant des explications à la Première ministre sur la façon de jouer.