Quand les corbeaux de la tour de Londres retrouvent (un peu) de liberté

Le saviez-vous ? Des corbeaux protègent la tour de Londres depuis des siècles. S'ils venaient à s'envoler et quitter la ville, le royaume s'écroulerait. Les volatiles étaient donc jusqu'ici privés de sortie... Depuis quelques mois pourtant, leur gardien les autorisent à prendre leur envol, non sans craintes.

Harris, Gripp, Erin et Rocky font partie de la "troupe" des sept corbeaux de la tour de Londres. Ils sont choyés, nourris, logés par un maître corbeaux. S'ils venaient à disparaître, la monarchie s'effondrerait. "Pas uniquement la monarchie, mais le royaume lui-même. Evidemment dans la monarchie, il y a le roi oui", complète Chris Skaife, maître des corbeaux de la tour de Londres.

C'est en 1630 sous le règne de Charles II que les corbeaux deviennent officiellement gardiens de la tour et du Royaume. Par décret, le souverain leur a offre nourriture, une grande cage et... une place au cimetière. En échange, les oiseaux restent sur la tour de Londres et protègent les habitants. En même temps, à l'époque, on leur coupait les ailes. Ils ne savaient donc que sautiller et ne pouvaient s'échapper.

Je ne veux pas qu'ils quittent la tour et s'envolent

Depuis quelques mois, les volatiles ont retrouvé partiellement leur liberté. Le maître des volatiles leur coupe toujours les ailes, mais nettement moins que ses prédécesseurs. Ce serait tout bénéfice pour leur bonheur et pour leur santé.

"Je ne veux pas qu'ils quittent la tour et s'envolent. Alors ce que je fais, je coupe une ou deux plumes selon la taille et le poids de l'oiseau", poursuit Chris Skaife.

Résultat : deux des sept pensionnaires à plumes peuvent désormais se poser en haut de la tour, mais l'angoisse du maître corbeau est toujours là... Le maître corbeau sourit : "Il y a des années, le corbeau George a quitté la tour de Londres. Il est allé se poser sur le toit d'un pub. La dernière fois qu'on l'a vu, il buvait de la bière"

On savait depuis le Brexit que les Britanniques aimaient voler de leur propres ailes. Mais quand il s'agit de leurs corbeaux c'est une autre paire de plumes...