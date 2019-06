Quand l'orchestre commence un morceau... et que le pianiste en attendait un autre (vidéo)

La scène se passe le 25 juin dernier, lors du concours international Tchaïkovsky qui a lieu tous les quatre ans à Moscou. Plusieurs disciplines sont représentées lors de cette compétition, parmi lesquelles le chant, le violon et le piano.

Alors que le candidat An Tianxu s'apprête à faire surgir les notes du concerto pour piano n°1 en si bémol mineur de Tchaïkovsky, les musiciens de l'orchestre ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Et pour cause : c'est une partition de Rachmaninov qu'ils ont sous les yeux.

Comme le notent nos confrères de Musiq3, "c’est un employé de l’Orchestre symphonique de la fédération de Russie qui est à l’origine de cette confusion, aux conséquences désastreuses pour la prestation du candidat chinois". La personne chargée de placer les partition sur les pupitres a en effet inversé les documents.

Pour An Tianxu, la surprise est totale. Son talent et son oreille musicale lui permettront de retomber sur ses pattes. Non sans un regard d'incompréhension totale lancé vers le chef d'orchestre, comme on peut le voir ci-dessous.

Le jury du concours a proposé au candidat de recommencer sa prestation. Mais le Chinois a refusé. C'est le Français Alexandre Kantorow, 22 ans, qui a remporté la médaille d'or du concours cette année.