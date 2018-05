Quand bpost demande de ne pas utiliser une de ses boîtes aux lettres... pour une raison originale

"Avis à notre clientèle : cette boîte aux lettres est actuellement occupée par des oiseaux et leur nid. Pouvez-vous (...) éviter provisoirement de déposer votre courrier dans cette boîte ?"

Ce message, affiché sur une boîte aux lettres à Ochamps (en province de Luxembourg), a été pris en photo par une membre d'Ecolo. Le député vert Georges Gilkinet l'a ensuite relayée sur son compte Twitter. L'initiative du facteur est saluée par de nombreux internautes. "Magnifique cette attention de leur part ça fait plaisir", écrit l'un d'eux.

D'autres en profitent pour faire remarquer que bpost prévoit de baisser le nombre de boîtes aux lettres et de les relever moins fréquemment. D'où ce commentaire sur Twitter : "Il faudra prévenir les oiseaux qu'avec le dernier plan de bpost, plein de boîtes aux lettres vont pouvoir servir de nids... et nous on sera pigeon..."