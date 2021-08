Qu’est-ce que le Blob, cet "être vivant" qui accompagne Thomas Pesquet, va-t-il dans l’espace ?

Apparu il y a plus de 500 millions d’années, le "Physarum polycephalum", plus couramment appelé le Blob, n’est ni un organisme animal, ni une plante et ni un champignon. Il s’agit en fait d’un grand mystère biologique.

C’est un être unicellulaire semblable à une masse spongieuse de couleur jaune. Il est dépourvu de bouche, de pattes et de cerveau. Et pourtant il mange, grandit, se déplace (très lentement), et possède d’étonnantes capacités d’apprentissage. Il peut ainsi sortir d’un labyrinthe, mémoriser un parcours, et n’est pas sensible à l’eau ou au feu. Mais par contre, le Bob est gourmand : pour se nourrir, il est capable de se développer à une vitesse relativement rapide, environ 4 cm par heure dans l’unique but de manger ce qu’il aime.

Cet organisme est interpellant puisqu’à lui seul, il bouscule certaines théories scientifiques comme celle la théorie cellulaire qui dit que toutes les cellules se divisent en deux cellules. Néanmoins avec le Blob, cette théorie ne fonctionne pas puisque c’est une cellule unique qui croît sans jamais se diviser.

Autre bizarrerie biologique, d’après les chercheurs, le Blob a plus de 720 types sexuels.