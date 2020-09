Qu'est-ce que ce concours Instagram à 35.000€ de lots dont une Mercedes et une Rolex ?

Pourtant, depuis début septembre, le concours qui affole la toile semble bien plus concret que d'autres. Le nom de son créateur c'est Yomi Denzel : jeune entrepreneur suisse de 22 ans qui serait passé de "jeune étudiant fauché à millionnaire, en un an". Ses mérites en tant qu'entrepreneur ont déjà été vanté par Forbes ou Le Figaro en 2019. Expert de l'e-commerce, il vend des formations "afin d'arriver au même succès que lui".

Terminé le 22 septembre à 23H59, le concours est un véritable succès avec 750.000 participants sur dix jours. Aidé aussi par d'autres stars comme le footballeur Dimitri Payet, Yomi Denzel a doublé le nombre des personnes qui le suive sur le réseau social du concours. Il n'était pas un novice ne la matière puisque sa chaîne Youtube comptait déjà tout de même 400.000 abonnés.

Le jeune vaudois s'est bâti sur le principe du "dropshipping". Ce principe consiste à vendre à prix bien plus élevé, des objets achetés à prix très bas sur des sites de bonnes affaires. La vente de ces produits passe via un site créé par le "dropshipper", qui reprendra des marchandises vendues sur un autre site ne lui appartenant pas. On vend donc des biens que l'on ne détient pas, en étant intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur, gagnant une marge via une commission par produit vendu. Un procédé légal qui reste opaque, expliqué en détail par Le Scan.

Après de nombreux doutes quant à la véracité du concours, plusieurs internautes ont analysé la potentielle méthodologie de ce coup marketing.