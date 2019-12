Prudence, écouter les chants de Noël en boucle pourrait rendre dingue

Que ce soit dans la rue, ou sur les ondes, difficile d’ignorer que nous sommes en pleine période de fêtes de Noël. L’ambiance de Noël est là : impossible d’y échapper. Et peu importe où nous nous rendons, ou que nous soyons, il semble que ce sont souvent les mêmes classiques qui nous arrivent dans les oreilles.

D’après Spotify, cette perception semble juste. La plate-forme musicale signale ainsi que l’écoute des chansons de Noël atteint des sommets durant les deux derniers mois de l’année. "It’s beginning to look a lot like Christmas de Michael Bublé et "All i want for Christmas" de Mariah Carey sont en tête de liste des chansons les plus écoutées en streaming. Cependant, à en croire certains chercheurs, il ne serait pas bon d’écouter la même chanson encore et encore, pour notre santé mentale. Une information relayée par nos confrères du "Business Insider"

Comment cela se fait-il ? Se produit ce qu’on appelle l’effet d’exposition, autrement dit il y a un lien entre la quantité de fois où nous écoutons une chanson et à quel point nous l’aimons. Selon les responsables de cette recherche, au début, la musique diffusée pendant la période des fêtes peut créer de la nostalgie et nous plonger dans l’esprit des fêtes. Mais, ceux-ci avancent qu’écouter Jingle bells pour la millionième fois peut conduire à l’ennui, et même la dépression, car le cerveau est à saturation, déclenchant une réponse négative.

Ainsi, si vous êtes déjà inquiets à propos d’argent, de votre travail ou de rendre visite à votre famille durant les fêtes, l’exposition constante de chansons gaies peut renforcer votre stress au lieu de le soulager. Cela peut aussi être gênant, affecter la productivité ou irriter les consommateurs. La psychologue Linda Blair affirme que la musique de Noël peut être mentalement épuisante. "Les gens qui travaillent dans les magasins doivent se tenir à l’écart de la musique diffusée dans les haut-parleurs, parce que s’ils ne le font pas, cela vous empêche vraiment de vous concentrer sur autre chose. Vous dépensez trop d’énergie à essayer de ne pas entendre ce que vous entendez", déclare-t-elle. Dès lors, comment trouver le juste équilibre entre écouter de la musique pour être plus joyeux, et en écouter sans devenir fou ? Linda Blair recommande de changer régulièrement de morceaux afin de ne pas s’ennuyer, et de pratiquer une bonne gestion du son en variant les listes de lecture et en gardant le volume sous contrôle.

Et si vraiment, écouter les classiques de Noël lorsque vous faites vos courses, est trop insupportable, reste la solution de l’achat d’une paire d’écouteurs.