Pour une coiffure flambant neuve, Alberto coupe les cheveux au sabre et au chalumeau

Qui dit soirée du nouvel an, dit se mettre sur son 31. Pour beaucoup, ça sera tenue de gala et passage obligé chez le coiffeur. L'occasion de mettre en lumière un professionnel basé à Madrid, qui a une technique bien particulière pour couper les cheveux de ses clients : il n'utilise pas de ciseaux mais des sabres, un chalumeau ou encore des mini-cutters à doigt.

Son salon de coiffure n'a à première vue rien de spécial. Sauf qu' ici aucune technique utilisée n'est ordinaire. Ce coiffeur espagnol utilise le feu et des épées très affûtées pour couper les cheveux de ses clients. Alberto Olmedo utilise aussi des griffes métalliques pour démêler les chevelures, autant d'outils étonnants qui lui ont valu le surnom de "coiffeur ninja".

Mais non ce choix des sabres et du chalumeau n’est pas selon lui le fruit d’un délire excentrique.

"En général, les coiffeurs coupent un côté puis l’autre, ce qui fait que les deux côtés de la chevelure ne sont jamais identiques", explique-t-il. "La seule façon d’obtenir une précision mathématique est de couper les deux côtés simultanément", avec un sabre dans chaque main.

Passionné d'histoire, il aurait étudié la peinture de la Renaissance pour comprendre comment on coupait les cheveux sans ciseaux à cette époque. Les barbiers utilisaient à l'époque des poignards. Il s'en est inspiré pour mettre au point sa méthode.

"J’utilise des outils primitifs: le feu, des épées, c’est un peu médiéval ", commente le coiffeur. "Mais parfois vous devez vous servir de votre imagination pour obtenir des résultats positifs", poursuit-il.

Alberto s'autorise une seule concession à la modernité, le chalumeau, histoire d'en finir avec les pointes sèches, les flammes rendraient ainsi les cheveux plus doux et plus épais.

Une technique à part qu'il est peut être le seul à utiliser...