Pour se sentir à l'aise avec des lunettes : optez pour un ophtalmo-chat !

Dans sa boutique, Danielle Crull propose une tonne de couleurs et de montures différentes. Des lunettes pour tous les goûts. Difficile de choisir. Mais tout le monde n’aime pas porter de lunettes. C’est là que Truffe le chat entre en piste. Elle aide les jeunes enfants à se sentir plus à l’aise en leur montrant l’exemple.

L’opticienne a trouvé Truffe il y a 2 ans et lui a immédiatement quelques tours. Truffe donne la patte, fait le " give me five " etc. C’est comme ça que lui est venue l’idée.

"Pendant que je formais Truffe, je me suis demandé si elle mettrait des lunettes, et elle l’a fait, puis je me suis rendu compte que c’était un excellent moyen de montrer les lunettes aux enfants" raconte Danielle Crull.

Pas que de simples lunettes

Truffe porte également des lunettes cache-oeil. "Trois à quatre pour cent des enfants ont une amblyopie (une différence d’acuité visuelle entre les yeux), ce qui les oblige à porter un cache œil", explique Danielle Crull. "Truffe porte une paire de lunettes avec un cache œil pour montrer aux enfants qu’il est tout à fait normal de porter un cache œil."