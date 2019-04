Pour ce professeur d'Oxford, les aliens vont sauver les humains du réchauffement climatique

Les extraterrestres sont parmi nous et se reproduisent avec les humains pour former des hybrides aliens-humains capables de survivre au réchauffement climatique. Voici la théorie du professeur Young-hae Chi, qui enseigne le coréen à l’université d’Oxford au Royaume-uni.

En 2012, M. Chi a donné une conférence intitulée « L’enlèvement par des extraterrestres et la crise environnementale », dans laquelle il a exposé ses arguments. Il les réitère dans une interview donnée pour l’Oxford Student.

Assurer leur survie

Selon lui, les aliens partageraient la même biosphère que les humains et seraient autant impactés par les changements climatiques que nous. Cela expliquerait pourquoi ils veulent créer des êtres plus résistants.

« L’une des possibilités est qu’ils trouvent notre ADN précieux pour créer une espèce qui sera capable de survivre aux conditions climatiques futures… Certaines personnes enlevées [par les extraterrestres] affirment que ces hybrides possèdent une intelligence supérieure. Les extraterrestres produiraient donc ces hybrides afin de résoudre des problèmes globaux, et pour qu’ils deviennent nos futurs leaders », explique le professeur.

En bref, ces extraterrestres seraient ici dans le cadre d’un plan visant surtout à assurer leur survie. « Ils ne viennent pas pour nous mais pour eux, leur survie (mais leur survie est aussi notre survie) est la survie de la biosphère entière. C’est là que j’ai progressé dans l’élaboration de ma théorie et je cherche toujours plus de preuves pour étayer mon point de vue. »

Le professeur pense qu’il existe quatre types d’extraterrestres : les petits ; grand et audacieux ; étrangers avec des écailles et des yeux de serpent ; et enfin, les extraterrestres ressemblant à des insectes.

Voici la conférence en question (en anglais uniquement) :