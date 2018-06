Découvrez la "Green School", l'école la plus "écolo au monde"

Sensibiliser la fibre écologique dès le plus jeune âge. C’est le pari de la Green School de Bali. Dans cette école d’un nouveau genre, les enfants apprennent très tôt à être de véritables "leaders écolos".

Une éducation entièrement tournée vers l’écologie. À Bali, la " Green School " est une école pas tout à fait comme les autres. Les élèves inscrits y apprennent à développer leur sensibilité à l’environnement et aux enjeux qui lui sont inhérents. Créée en 2008, la structure est une initiative du milliardaire canadien John Hardy. Pour lui, il était important de "former les leaders écolos" car c’est ce dont la planète "a besoin". Entièrement construit en bambou, l’établissement est alimenté par des panneaux solaires et dispose d’un potager bio qui alimente la cantine.

Des initiatives à l’année

Au cours de leur apprentissage, les élèves sont régulièrement incités à réfléchir à des initiatives innovantes et cela n’est pas pour leur déplaire. "Je pense qu’on doit tous commencer à utiliser notre cerveau et commencer à innover, à construire plus de choses pour aider l’environnement", déclare l’un d’entre eux, avec conviction. Il y a quatre ans, les élèves ont remis un bilan carbone sur le ramassage scolaire. Bilan : 4.000 km parcourus chaque matin par les bus pour amener les élèves à la Green School. Il n’en faut pas plus à ces jeunes pour décider d’agir, comme l’explique une autre élève. "On a récolté les huiles usagées et on les a recyclées… On en a fait du biodiesel."