Pologne : 1000 kilos de pain d’épice pour un village qui se mange

Plus de 30 artistes et pâtissiers ont mis la main à la pâte pour construire ce village miniature en pain d’épice. Sous la supervision de l’artiste du pain d’épice, Marcin Goetz, ces artisans ont travaillé pendant plus de 4 mois pour mettre sur pied cette petite œuvre architecturale. Près de 1000 kg de pâte en pain d’épice, 105 kg de miel, 70 kilos d’épices, 350 œufs, et 30 kilos de sucre ont été nécessaires pour créer ce petit village enchanteur, constitué de plus de 200 maisonnettes, des châteaux et 200 petits bonshommes en pain d’épices.