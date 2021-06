Plus de 100 mètres de diamètre : un mystérieux gouffre apparaît dans un champ mexicain et ne cesse de grandir

Imaginez-vous. Vous vous réveillez de bon matin, avalez un petit-déjeuner et sortez, tasse de café ou de thé à la main pour profiter de la brise matinale. Face à vous, votre jardin s’est mué en un énorme trou béant, profond et de 5 mètres de diamètre. C’est la déconvenue qu’a vécu une famille résidant au Mexique, le 29 mai dernier. Depuis, le trou ne cesse de s’étendre chaque jour un peu plus et excède aujourd’hui les 100 mètres de diamètre.