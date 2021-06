Pêche miraculeuse au Yemen : du "vomi" de cachalot vendu 1,2 million d’euros

Le Yemen est un pays pauvre. Ses infrastructures sont fragiles et encore plus ravagées depuis la guerre. Cela fait 6 ans que la situation humanitaire est catastrophique.

233.000 victimes et 5 millions de Yéménites déplacés. Les ¾ des 30 millions d’habitants sont au bord de la famine, ils dépendent de l’aide internationale, dont le financement a diminué. Le conflit s’éternise entre une coalition dirigée par l’Arabie saoudite et des rebelles chiites Houthis.

Pour l’ONU, la crise au Yémen est la pire crise humanitaire au monde.

Une évaluation basée sur le nombre de personnes nécessitant une assistance ainsi que la magnitude des besoins. Un Yéménite sur huit est réfugié dans son propre pays dans des conditions sécuritaires très mauvaises.

Entre 80 et 90% des denrées alimentaires de base tels que le riz et la farine sont importées. Or, cet acheminement est très fragile car le conflit est actif.