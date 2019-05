Pays-Bas: des vaches installées dans une ferme flottante à Rotterdam

New York : Laboratoire de l'agriculture urbaine - JT 19h30 - 17/07/2018 Dans le futur, la population urbaine va augmenter de manière spectaculaire. L'ONU estime que, d'ici 2050, presque 70 % de la population mondiale vivra dans les villes, c'est 2 milliards et demi de personnes de plus qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de terre disponible, et donc quasi pas de champs. Une idée est en train de surgir : les fermes dans les villes. Les Américains y ont déjà pensé.