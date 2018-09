Paul McCartney surprend ses fans chez Jimmy Fallon

Paul McCartney a beau fêter ses 76 ans cette année, il n’en reste pas moins un grand enfant. Jeudi soir, pour promouvoir son 17e album, Egypt Station, l’ancien bassiste des Beatles s'est amusé comme un petit fou dans le Tonight Show de Jimmy Fallon. En compagnie du présentateur américain, il s’est livré à un sketch en caméra cachée pour surprendre ses fans. Alors que les admirateurs (et surtout les admiratrices) de Paul McCartney prenaient l’ascenseur pour visiter les studios de la chaîne NBC (le fameux 30 Rock Tour), les deux compères les ont cueillis à l’ouverture des portes.

Quand Drive my car fait un four (pour rire)

A travers plusieurs saynètes, où on les voit fumer la pipe dans des fauteuils comme de vrais Anglais, jouer au ping pong ou encore réaliser de mauvais tours de magie, ils s’amusent de la réaction éberluée des fans, qui n’hésitent pas à se jeter à travers les portes pour avoir une chance de toucher leur idole, malgré les vigiles. "Quand j’étais petite, je pensais que j’allais me marier avec Paul McCartney, raconte une des admiratrices. Et là, je n’ai jamais été aussi proche, donc je suis ravie !"

En véritable clou du spectacle, Jimmy Fallon et Paul McCartney interprètent à la guitare et au tambourin le tube des Beatles Drive My Car… mais cette fois l’ascenseur est vide lorsque les portes s’ouvrent. Un peu d’autodérision à l’anglaise, ça ne fait de mal à personne.