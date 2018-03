Paul McCartney à la marche anti armes: "un de mes meilleurs amis a été tué par un flingue, juste ici derrière"

Exaspérés par la répétition des fusillades dans leurs écoles, des centaines de milliers d'Américains sont descendus samedi dans la rue pour une manifestation historique contre les armes à feu.

A Washington, une marée humaine a investi les avenues entre la Maison Blanche et le Capitole. Un demi-million d'adolescents et d'adultes étaient attendus, avec comme mot d'ordre "Plus jamais ça!"

L'événement national, baptisé "March for Our Lives" --"Marchons pour nos vies"--, est une réaction spontanée au massacre le 14 février de 17 personnes dans un lycée de Floride.

Parmi les nombreux anonymes qui défilaient, il y a avait aussi des stars comme Paul McCartney, présent à New York pour déclarer

"un de mes meilleurs amis a été tué par un flingue, juste ici derrière".

Une référence à l’assassinat de John Lennon à Central Park le 8 décembre 1980.