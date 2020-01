Partagez l'assiette de votre chien dans un restaurant de New-York

Au Wilson, un restaurant du quartier branché de Chelsea, à New York, vous pouvez partager un repas... avec votre chien, rapporte Forbes. Le chef Jeff Haskell a en effet lancé un menu pour canidés. "L'idée c'était de cuisiner des aliments sains, délicieux et sûrs pour les chiens et d'offrir la tranquillité d'esprit à nos clients qui veulent emmener leurs animaux en ville", explique-t-il.

Au menu, notamment: un steak avec ses petits légumes (42 dollars), du saumon rôti avec légumes vapeur et citron (28 dollars), une poitrine de poulet grillée avec légumes (16 dollars).

Les plats sont servis dans des contenants jetables, car plus hygiéniques. Et si le maître peut partager l'assiette de son chien, il peut aussi choisir un menu plus "humain".